В Харькове после взрывов серьезно поврежден объект критической инфраструктуры

Мэр города Игорь Терехов отметил, что речь идет о "системе, которая держит город в тепле и со светом"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил значительные повреждения после серии взрывов в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Повреждения очень значительные - и это не тот случай, когда "чуть-чуть подлатали и поехали дальше", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о "системе, которая держит город в тепле и со светом".

Перед этим не менее трех раз поступали сообщения о взрывах в городе.