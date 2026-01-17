В Харькове после взрывов серьезно поврежден объект критической инфраструктуры
Редакция сайта ТАСС
13:45
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил значительные повреждения после серии взрывов в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Повреждения очень значительные - и это не тот случай, когда "чуть-чуть подлатали и поехали дальше", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о "системе, которая держит город в тепле и со светом".
Перед этим не менее трех раз поступали сообщения о взрывах в городе.