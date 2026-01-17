Значительная часть Запорожской области обесточена из-за атаки ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Значительная часть Запорожской области оказалась без электроснабжения из-за атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В результате атаки противника по энергетической инфраструктуре региона отключение электроснабжения затронуло значительную часть Запорожской области", - написал он.

Губернатор добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.

"Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме", - подчеркнул Балицкий.

Как уточнил корреспондент ТАСС, света нет в Мелитополе и в Мелитопольском округе.

Балицкий отметил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.