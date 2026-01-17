В Таганроге объявляли воздушную опасность

Атаку беспилотников ранее отразили в Верхнедонском и Шолоховском районах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Власти Таганрога Ростовской области объявляли режим воздушной опасности. Об этом сообщала в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

"Воздушная опасность [объявлена] по городу", - писала Камбулова.

Позже Светлана Камбулова написала в Telegram-канале, что режим воздушной опасности отменили.

Утром 17 января атаку беспилотников отразили в Верхнедонском и Шолоховском районах Ростовской области. Губернатор области Юрий Слюсарь сообщал, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В новость внесены изменения (23:06 мск) - добавлена информация об отмене воздушной опасности.