В Таганроге объявляли воздушную опасность
17 января, 19:31
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Власти Таганрога Ростовской области объявляли режим воздушной опасности. Об этом сообщала в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.
"Воздушная опасность [объявлена] по городу", - писала Камбулова.
Позже Светлана Камбулова написала в Telegram-канале, что режим воздушной опасности отменили.
Утром 17 января атаку беспилотников отразили в Верхнедонском и Шолоховском районах Ростовской области. Губернатор области Юрий Слюсарь сообщал, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
