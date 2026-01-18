В Тульской области объявляли ракетную опасность
03:03
обновлено 03:44
ТУЛА, 18 января. /ТАСС/. Ракетную опасность объявляли на территории Тульской области. Об этом сообщал глава региона Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже губернатор проинформировал об отмене режима на территории региона.
