В Тульской области объявляли ракетную опасность

Об этом сообщал глава региона Дмитрий Миляев

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 18 января. /ТАСС/. Ракетную опасность объявляли на территории Тульской области. Об этом сообщал глава региона Дмитрий Миляев.

"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже губернатор проинформировал об отмене режима на территории региона.

В новость внесены изменения (06:44 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.