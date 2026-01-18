В Орловской области объявляли ракетную опасность
Редакция сайта ТАСС
03:03
обновлено 03:26
ОРЕЛ, 18 января. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Орловской области. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков.
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в Telegram-канале.
Позже губернатор проинформировал об отмене режима на территории региона.
В новость внесены изменения (06:26 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.