В Орловской области объявляли ракетную опасность

Губернатор региона Андрей Клычков призывал жителей укрыться в помещениях без окон

ОРЕЛ, 18 января. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Орловской области. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков.

"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в Telegram-канале.

Позже губернатор проинформировал об отмене режима на территории региона.

