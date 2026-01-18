ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших и разрушений на земле нет
03:10
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. В двух районах Ростовской области отразили атаку дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Минувшей ночью в Милютинском районе и в Каменск-Шахтинске была отражена атака беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

Слюсарь уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет. Однако из-за сохраняющейся опасности БПЛА призвал жителей оставаться бдительными. 

