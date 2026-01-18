В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Редакция сайта ТАСС
03:10
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. В двух районах Ростовской области отразили атаку дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Минувшей ночью в Милютинском районе и в Каменск-Шахтинске была отражена атака беспилотных летательных аппаратов", - написал он.
Слюсарь уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет. Однако из-за сохраняющейся опасности БПЛА призвал жителей оставаться бдительными.