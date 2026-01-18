ТАСС: в Сумской области уничтожили здание местного ТЦК

Есть потери среди сотрудников центра, рассказали российские силовики

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уничтожено в Белополье Сумской области, подтверждены потери среди сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В населенном пункте Белополье Сумской области точным авиаударом уничтожено здание местного ТЦК. Подтверждены потери среди личного состава военкомата убитыми и ранеными", - сказал собеседник агентства.

Ранее неоднократно сообщалось о преступной и насильственной деятельности сотрудников ТЦК по отношению к мирному населению Украины.

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. Информацию об ударах также ранее подтвердили в Минобороны России.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны.