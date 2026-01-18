The Herald: в Зимбабве не менее 74 человек погибли из-за наводнений

В стране четвертый месяц подряд продолжаются обильные ливни, которые сопровождаются сильными ветрами, оползнями и грозами

ХАРАРЕ, 18 января. /ТАСС/. Как минимум 74 человека погибли в Зимбабве в результате наводнений, охвативших страну с начала сезона дождей в октябре прошлого года. Об этом сообщила правительственная газета The Herald со ссылкой на национальное Управление гражданской обороны.

В стране четвертый месяц подряд продолжаются обильные ливни, которые сопровождаются сильными ветрами, оползнями и грозами. Наиболее сложная ситуация сложилась в провинциях Маникаленд, Западный Машоналенд и Мидлендс.

Нынешний сезон дождей оказался богат на осадки в разных странах Юга Африки. В соседнем с Зимбабве Мозамбике жертвами наводнений стали более 100 человек, бурными потоками охвачены провинции на севере и северо-востоке ЮАР, в том числе знаменитый национальный парк Крюгера. Погодные аномалии ощущаются даже в обычно засушливой Намибии.