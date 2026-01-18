В Екатеринбурге завели дело после избиения подростка на горе Уктус

Пострадавший с травмами обратился в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Екатеринбуржец избил 13-летнего подростка на горе Уктус, сообщили в прокуратуре Свердловской области. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Ранее местные СМИ сообщали, что подросток скатился с горы и сбил женщину, стоявшую рядом, после чего мужчина нанес ему несколько ударов по голове и туловищу. Пострадавший с травмами обратился в больницу.

"Прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений подростку", - говорится в сообщении.

В региональном СУ СК уточнили, что по факту инцидента заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Идет допрос свидетелей и устанавливается степень тяжести вреда здоровью подростка.