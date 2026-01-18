На Ставрополье вандалы разрушили место для крещенских купаний

Все разрушения будут оперативно устранены, купели очищены, а зоны отдыха восстановлены, сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Неизвестные вандалы разрушили подготовленное место для крещенских купаний в Невинномысске на Ставрополье. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

"Такое в Невинномысске впервые. Мы всем городом готовимся к одному из самых почитаемых православных праздников - Крещению Господню. Но сегодня столкнулись с фактом вопиющего, дикого вандализма. Неизвестные лица разрушили подготовленное место для крещенских купаний на слиянии рек Кубань и Большой Зеленчук", - написал Миненков на своем Telegram-канале.

Он пояснил, что вандалы сломали и разбили бревна и спилы, которые специально были установлены у костра, чтобы люди могли присесть и согреться. Эти же бревна они бросили в купели для купания.

Он добавил, что специалисты муниципалитета по благоустройству уже работают на месте. "Все разрушения будут оперативно устранены, купели очищены, а зоны отдыха восстановлены. Никакие выходки вандалов не помешают проведению Крещенских купаний, а мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы мероприятие в Невинномысске прошло безопасно и по всем православным законам", - подчеркнул глава города.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что полиция уже занимается данным инцидентом. "В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния", - говорится в сообщении регионального главка МВД.