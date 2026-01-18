Пострадавшие от вспышки газа в КБР находятся в реанимации
Редакция сайта ТАСС
18:24
НАЛЬЧИК, 18 января. /ТАСС/. При вспышке газа в селении Заюково в Баксанском районе Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека. Трое из них находятся в реанимации, сообщили в региональном СК.
"По предварительным данным, при проведении манипуляций с газобаллонным оборудованием автомашины в гараже домовладения произошла его разгерметизация и воспламенение газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них находятся в реанимации", - сообщили в СК.
Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу. Детей среди них нет.
Причины происшествия устанавливаются. Прокуратура Кабардино-Балкарии и региональное управление СК организовали проверку.