Пострадавшие от вспышки газа в КБР находятся в реанимации

Детей среди них нет

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 18 января. /ТАСС/. При вспышке газа в селении Заюково в Баксанском районе Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека. Трое из них находятся в реанимации, сообщили в региональном СК.

"По предварительным данным, при проведении манипуляций с газобаллонным оборудованием автомашины в гараже домовладения произошла его разгерметизация и воспламенение газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них находятся в реанимации", - сообщили в СК.

Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу. Детей среди них нет.

Причины происшествия устанавливаются. Прокуратура Кабардино-Балкарии и региональное управление СК организовали проверку.