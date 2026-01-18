У южных берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у юго-западного побережья Новой Зеландии. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр стихии находился на расстоянии около 160 км к юго-западу от принадлежащего Новой Зеландии острова Стюарт, на котором проживают более 400 человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.