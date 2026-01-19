В Калужской области объявляли ракетную опасность
Редакция сайта ТАСС
00:22
обновлено 00:39
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Калужской области. Об этом сообщали в приложении МЧС России.
"Ракетная опасность на территории Калужской области! Укройтесь в помещении с капитальными стенами: коридор, ванная комната, кладовая, подвал", - говорится в сообщении.
Позже ведомство проинформировало об отмене режима в регионе. "Внимание! Отбой ракетной опасности на территории Калужской области! Можно покинуть укрытие", - сказано в сообщении.
В новость внесены изменения (03:39 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности