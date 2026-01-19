В Красноярском крае произошел сход снежной массы на трассу

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Снег сошел на участок трассы Р-257 в Ермаковском округе Красноярского края. Пострадавших нет, движение транспорта ограничено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"19.01.2026 в 06:40 (02:40 мск) в Ермаковском муниципальном округе произошел сход снежной массы на 603-604-й км автодороги Р-257 (Буйбийский перевал). Движение на этом участке ограничено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации схода привлечены 13 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек и 1 единица техники.