В Воронеже и трех районах области отменили угрозу удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
01:45
ВОРОНЕЖ, 19 января. /ТАСС/. Предупреждение об угрозе непосредственного удара БПЛА отменили для Воронежа, Борисоглебска, Бутурлиновского и Лискинского районов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже и Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах!" - написал он.
На территории всей Воронежской области сохраняется режим беспилотной опасности.