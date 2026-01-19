ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Воронеже и трех районах области отменили угрозу удара БПЛА

При этом на территории региона сохраняется режим беспилотной опасности
01:45

ВОРОНЕЖ, 19 января. /ТАСС/. Предупреждение об угрозе непосредственного удара БПЛА отменили для Воронежа, Борисоглебска, Бутурлиновского и Лискинского районов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже и Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах!" - написал он.

На территории всей Воронежской области сохраняется режим беспилотной опасности. 

