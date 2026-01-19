Полиция проводит проверку после драки на федеральной трассе в столице Камчатки

Участников конфликта и свидетелей опросили

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 января. /ТАСС/. Полиция на Камчатке проводит проверку по факту драки с участием водителей на автодороге Морпорт - Аэропорт, сообщает УМВД России по Камчатскому краю.

По данным правоохранителей, в районе Шуманинского перекрестка произошла драка между водителями двух машин в присутствии пассажиров и малолетних детей. В дежурную часть поступили встречные заявления о причинении телесных повреждений, а также заявление об угрозе убийством. Обоим водителям потребовалась медпомощь в стационарах.

"Полиция проводит проверку по факту массовой драки в районе 22-го км автодороги Морпорт - Аэропорт. На месте происшествия проведен осмотр, опрошены участники конфликта и свидетели. С места происшествия изъят предмет (нож)", - говорится в сообщении ведомства.