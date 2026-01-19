В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Никто не пострадал, уточнили в Южной транспортной прокуратуре

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды - Махачкала, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Махачкалы. Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 18 января 2026 года в международном аэропорту Махачкала после выполнения посадки пассажирского самолета авиакомпании «Азимут», следовавшего по маршруту Минеральные Воды - Махачкала, произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние 8 метров. Пострадавших в результате авиационного события нет", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура организовала проверку о исполнении требований законодательства о безопасности полетов.