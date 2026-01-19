Смоленское УФСБ пресекло деятельность канала с базами данных для кибератак

Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы

СМОЛЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Оперативники УФСБ России по Смоленской области пресекли противоправную деятельность, связанную с распространением хакерских баз данных для совершения компьютерных атак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 29-летний житель города Ярцево, выступая администратором Telegram-канала, размещал файлы со списками паролей для получения несанкционированного доступа к охраняемой компьютерной информации путем обхода и нейтрализации средств защиты", - уточнили в ведомстве.

На основании материалов, собранных УФСБ, следственными органами МО МВД России "Ярцевский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Как уточнили в УФСБ, в настоящее время комплекс оперативно-разыскных мероприятий продолжается. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.