В Грузии задержали россиянина с крупной партией наркотиков

У подозреваемого изъяли марихуану и коноплю

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали гражданина РФ 1980 года рождения по обвинению в незаконном приобретении, хранении, а также культивации наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Следствием установлено, что у Д. Ш., задержанного правоохранителями по обвинению в наркопреступлении, дома была обустроена специальная теплица, в которой он незаконно сеял и собирал растение, содержащее наркотическое средство в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Правоохранители при обыске изъяли высушенную марихуану, а также коноплю в качестве вещественного доказательства. Также изъято оборудование, необходимое для культивации и расфасовки наркотиков.

Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.