Начальника учебного центра МВД по Коми после ЧП со взрывом попросят арестовать

Во время занятий 15 января в центре произошел взрыв с последующим возгоранием, пострадали 20 человек

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу начальника учебного центра МВД по Республике Коми Антона Дашевского, в котором во время занятий 15 января произошел взрыв с последующим возгоранием, пострадали 20 человек. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"В отношении начальника центра профессионального подготовки МВД по Республике Коми инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

Начальник центра отстранен от исполнения служебных обязанностей и задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, поскольку он разрешил проводить занятия в актовом зале, где проводился ремонт, находились легковоспламеняющиеся и строительные материалы.

По данным следствия, днем 15 января произошел взрыв и последующий пожар в одном из помещений здания учебного центра МВД в Эжвинском районе города Сыктывкара. Пострадавшие - слушатели учебного центра, 8 из них были госпитализированы сразу, позднее количество госпитализированных увеличилось до 20. По данным Минздрава Коми, у пострадавших ожоги кожи и верхних дыхательных путей, отравление угарным газом. Девять человек находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, шестеро утром 17 января доставлены в клиники Москвы. Из-за задымления были эвакуированы около 200 человек, возгорание ликвидировали на площади 340 кв. м.

Как выяснили следователи, преподаватель центра Владимир Опарин привел в действие учебно-имитационную гранату, в результате произошел взрыв и последовал пожар легковоспламеняющихся предметов в зале. Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 293 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (халатность и превышение должностных полномочий). Суд отправил преподавателя под домашний арест, хотя следствие ходатайствовало о заключении под стражу.