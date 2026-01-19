В Коми умерла одна из пострадавших при ЧП в учебном центре МВД

С момента происшествия она находилась в реанимации

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. В реанимации республиканской клинической больницы умерла одна из пострадавших при взрыве и пожаре в учебном центре МВД по Коми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"С момента происшествия пациентка находилась в реанимации, сначала в горбольнице Эжвинского района, затем в Республиканской больнице. Несмотря на все принимаемые меры, женщина умерла от полученных травм, которые оказались не совместимы с жизнью", - сообщили в ведомстве.