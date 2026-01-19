Число пострадавших при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре возросло до 24

Из них 19 были госпитализированы

Кадры момента взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре © Telegram-канал "Сыктывкар № 1"/ ТАСС

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве и пожаре в учебном центре МВД по Республике Коми увеличилось до 24. Добавились пациенты, которые обратились за медпомощью позже и лечатся амбулаторно, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Всего пострадали 24 человек, из них 19 были госпитализированы, 5 человек обратились за медпомощью позже, это амбулаторные пациенты", - сказали в Минздраве Коми.