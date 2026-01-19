Осужденный экс-директор челябинского центра возместит 31 млн рублей ущерба

Он был осужден по материалам УФСБ о превышении полномочий при ремонте Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск прокурора о взыскании свыше 31 млн рублей с бывшего директора государственного центра по охране культурного наследия Челябинской области, который был осужден по материалам УФСБ о превышении полномочий при ремонте Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ.

"Судом удовлетворено в полном объеме исковое заявление прокурора в интересах Российской Федерации. Виновный должен возместить нанесенный ущерб", - сказали в пресс-службе.

Ранее Центральный районный суд Челябинска признал директора государственного центра по охране культурного наследия Челябинской области виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Судебной инстанцией ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ, его сотрудниками было установлено, что с июня 2019 по март 2020 года фигурант недобросовестно и небрежно относился к исполнению служебных обязанностей. Он превысил свои должностные полномочия, подписал акты выполненных работ по реставрации Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки (реставрация проходила в рамках национального проекта "Культура"). Тем самым был причинен ущерб на сумму свыше 31 млн рублей.