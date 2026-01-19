На Звенигородской эстакаде загорелся автомобиль

Движение затруднено

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на Звенигородской эстакаде в сторону МКАД из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Звенигородской эстакаде (в районе д. 21с11 по 1-й Магистральной ул.) в 1-й полосе произошло возгорание автомобиля. Движение в сторону МКАД затруднено на 1,5 км", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства уточняются. Водителей просят выбирать объезд.