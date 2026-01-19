N-tv: в ФРГ 25 человек пострадали при столкновении 26 автомобилей из-за гололеда

Авария произошла утром на мосту через канал Рейн - Херне

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Более 20 человек пострадали в результате столкновения 26 автомобилей на автобане А42 недалеко от города Эссен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии. Об этом сообщил телеканал N-tv.

По его информации, авария произошла "утром на скользком дорожном покрытии на мосту через канал Рейн - Херне". По предварительным данным пожарной службы, 25 человек получили легкие травмы, пятеро из них были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности. Первый автомобиль, как указали в диспетчерском центре, занесло из-за гололеда, затем в него врезались другие транспортные средства.

В настоящее время движение на данном участке автобана приостановлено. В результате инцидента, который произошел утром в час пик, образовалась многокилометровая пробка, резюмирует телеканал.