В Сибири отец и сын получили по пять лет колонии за использование рабского труда

Они в течение четырех лет удерживали потерпевших на ферме и в кафе, заставляя работать по 16 часов в сутки без оплаты

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. К пяти годам лишения свободы каждый приговорены двое жителей Татарского района Новосибирской области за использование рабского труда трех человек. Отец и сын в течение четырех лет удерживали потерпевших на ферме и в кафе, заставляя работать по 16 часов в сутки без оплаты, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Мужчины 65 и 39 лет признаны виновными по ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух и более лиц с применением насилия и угроз, с изъятием документов, группой лиц по предварительному сговору). "Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2019 по 2023 год осужденные, владевшие фермой и гостиницей, обманом заманивали бездомных и людей с алкогольной зависимостью, обещая им работу. Они забирали у потерпевших паспорта и содержали их в помещениях без надлежащих условий для проживания и питания. Потерпевшие были вынуждены бесплатно выполнять тяжелые работы на ферме и в гостинице по 16 часов в сутки, все заработанные деньги фигуранты присваивали себе.

Злоумышленников задержали сотрудники полиции и ФСБ по Новосибирской области.