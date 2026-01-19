Экс-депутат гордумы Пензы стал фигурантом трех дел о мошенничестве

Речь идет об Олеге Фомине

ПЕНЗА, 19 января. /ТАСС/. Предприниматель, бывший депутат городской думы Пензы Олег Фомин является фигурантом трех уголовных дел о мошенничестве, общий ущерб от его действий составил не менее 146 млн рублей. Об этом сообщил 19 января на пресс-конференции руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области Иван Свечников.

"Ущерб, причиненный Фоминым и иными обвиняемыми, составляет не менее 146 млн рублей. В ходе расследования на имущество обвиняемых - недвижимость, транспортные средства - наложен арест на сумму свыше 146 млн рублей", - сказал он.

В июне 2025 года Фомин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с имуществом муниципального предприятия. По данным следствия, предприниматель и еще три человека, действуя в составе организованной группы, в период с 2019 по 2022 год завладели имуществом, находившимся в конкурсной массе обанкротившегося муниципального предприятия, на сумму около 16 млн рублей. Еще одно уголовное дело о мошенничестве возбуждено по факту хищения более 65 млн рублей, принадлежавших одному из обществ с ограниченной ответственностью. "В ноябре 2025 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 по сообщению о незаконном возмещении Фоминым и иными неустановленными лицами НДС за третий квартал 2024 года в размере не менее 65 млн рублей", - добавил Свечников.

Уголовные дела соединены в одно производство. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщили в СУ СК.

Фомин возглавляет одну из пензенских компаний в сфере пассажирских перевозок, избирался депутатом гордумы Пензы четвертого и пятого созывов.