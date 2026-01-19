Военный суд 21 января огласит приговор обвиняемым в убийстве генерала Кириллова

Гособвинение попросило приговорить к пожизненному лишению свободы Ахмаджона Курбонова

Ахмаджон Курбонов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд 21 января огласит приговор четверым фигурантам уголовного дела, обвиняемым в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

"Фигуранты дела о теракте Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев (все внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступили в суде с последним словом. Приговор в отношении подсудимых планируется огласить 21 января в 15:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить к пожизненному лишению свободы Курбонова, который полностью признал свою вину и раскаялся. Признавшего свою вину частично Сафаряна прокурор просил приговорить к 28 годам лишения свободы. Для не признавших вину Точиева и Падиева попросили назначить 26 лет и 24 года лишения свободы соответственно.

Суд рассматривал материалы уголовного дела в отношении фигурантов в закрытом от СМИ режиме. В зависимости от роли в совершенном преступлении им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, продолжается.