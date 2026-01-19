Для обвиняемых в покушении на экс-сотрудника СБУ просят до 26 лет лишения свободы

Оба фигуранта внесены в России в перечень террористов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Гособвинение просит Второй Западный окружной военный суд назначить 24 года лишения свободы для гражданина Молдавии Ивана Паскаря, обвиняемого в подрыве машины бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве с целью его убийства. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходят прения сторон по делу, для второго фигуранта, Владимира Головченко, прокурор просит 26 лет лишения свободы.

Оба фигуранта внесены в РФ в перечень террористов. "Прошу назначить Паскарю 24 года лишения свободы, из которых первые 5 лет в тюрьме, а остальную часть в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а для Головченко - 26 лет лишения свободы, из которых первые 6 лет в колонии строгого режима, со штрафом 1,5 млн рублей", - сказал прокурор. Также он попросил назначить подсудимым в качестве дополнительного наказания ограничение свободы на срок 1,5 года после отбытия ими наказания в колонии строгого режима.

Выполнявший до задержания роль курьера Паскарь ранее заявил в суде, что полностью отрицает свою причастность к вмененным ему в вину преступлениям, а Головченко просил суд переквалифицировать обвинение в его отношении с теракта (ст. 205 УК РФ) на уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК РФ).

В зависимости от роли и степени участия в преступлении мужчины обвиняются по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины и приведено в исполнение в тот момент, когда мужчина сел за руль. Прозоров выжил, но получил ранения. Установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. Организаторы действовали с территории Украины. Головченко, Паскарь и Ростислав Журавлев наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали самодельное взрывное устройство. 9 апреля 2024 года Головченко разместил взрывное устройство под днищем внедорожника. В результате теракта Прозоров получил ранения, ему причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении заочно арестованных и объявленных в международный розыск граждан Украины Ярославы Хрестины и Максима Чупруна, а также иных лиц.