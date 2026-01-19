В Челябинской области задержали сторонника террористов

Мужчина размещал материалы в поддержку запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Сторонник террористической деятельности задержан сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. В отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"УФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность жителя региона. Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, было установлено, что фигурант является крайним сторонником проукраинской идеологии. Он размещал материалы в поддержку запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России", в которых содержались призывы к осуществлению террористических актов, а также содержалось оправдание совершения террористической деятельности.

В пресс-службе УФСБ добавили, что публичное оправдание террористов, распространение террористической идеологии являются общественно-опасными деяниями и влекут максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В этой связи УФСБ обращает внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Основной целевой аудиторией украинских вербовщиков являются пожилые люди, молодежь, несовершеннолетние.