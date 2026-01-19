В Ленобласти после опрокидывания автобуса госпитализировали пять человек

Водитель не справился с управлением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. В Кингисеппском районе Ленинградской области пять человек госпитализированы с различными травмами в результате съезда в кювет и опрокидывания автобуса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Леноблпожспас".

"Водитель автобуса "Ютонг" не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. До прибытия л/с 125-й пожарной части Кингисеппского отряда "Леноблпожспас" пять человек госпитализированы с травмами двумя каретами скорой помощи", - рассказали в пресс-службе.