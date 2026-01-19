Начальника отдела ФСИН по Башкирии осудили за сбор денег с сотрудников

Чиновницу приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы

УФА, 19 января. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам шести месяцам лишения свободы бывшего начальника финансово-экономического отдела управления ФСИН России по Башкирии по делу о превышении полномочий. Она по указанию руководства собирала деньги с сотрудников для представительских нужд управления, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Судом установлено, что в ноябре 2024 года, занимая должность начальника финансово-экономического отдела и выполняя указание руководителя управления ФСИН России по республике, она осуществила сбор денежных средств с сотрудников из части выплаченной им денежной премии и передала их на хранение ответственным лицам в целях дальнейшего использования для представительских нужд управления", - сказано в сообщении.

Чиновнице было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286) и соучастии в преступлении (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Отмечается, что обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой республики и признала вину в судебном заседании.

"Приговором суда подсудимая признана виновной, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года, с лишением звания "полковник внутренней службы", - добавили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.