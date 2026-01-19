Комик Артемий Останин не признал вину в оскорблении чувств верующих

Обвинение мужчине предъявили по двум публичным инцидентам, произошедшим в марте 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Стендап-комик Артемий Останин (внесен в перечень террористов и экстремистов) не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По обоим преступлениям вину не признаю, нет, конечно", - заявил обвиняемый после оглашения обвинительного заключения.

Останину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: о публичных действиях, демонстрирующих явное неуважение к обществу и направленных на оскорбление чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ), а также о разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства (пункт "в" части 2 статьи 282 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, обвинение предъявлено Останину по двум публичным инцидентам, произошедшим в марте 2025 года. На прошлой неделе комику был продлен срок содержания под стражей. В ходе расследования было установлено, что 7 марта в клубе на Садовой-Черногрязской улице в Москве стендап-комик выступил с юмористическим представлением, которое, по версии следствия, содержало оскорбительные для религиозных чувств граждан и демонстрирующие явное неуважение к обществу высказывания. Позже запись этого выступления была распространена в интернете.

Кроме того, как утверждает обвинение, 15 марта в другом своем публичном выступлении в Москве Останин допустил враждебные комментарии в адрес людей с ограниченными возможностями здоровья, получивших увечья. Его действия квалифицированы как направленные на унижение человеческого достоинства и сопровождавшиеся угрозой применения насилия. Запись этого выступления также была опубликована в сети.