В Ростовской области начали проверку из-за отключения воды в районах и городах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Следователи в Ростовской области инициировали проверку на фоне многодневных отключений водоснабжения в нескольких городах и районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным министра ЖКХ области Антонины Пшеничной, 16 января в городах Гуково, Зверево, а также в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области из-за проведения аварийных работ было полностью прекращено водоснабжение. Вечером 17 января работы завершили и началось заполнение резервуаров, но утром 18 января произошел повторный порыв.

"По данному факту <…> организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

19 января в Ростовской области температура воздуха составляет от минус 9 до минус 17 градусов. На фоне морозов девять многоэтажных домов в Ростове-на-Дону остались без тепла.