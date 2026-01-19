В Израиле госпитализировали 55 детей из-за утечки опасного вещества в детсаду

Среди них двое младенцев в возрасте около четырех месяцев

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. В Иерусалиме 55 детей госпитализированы после предполагаемой утечки неизвестного опасного вещества в детском саду. Об этом сообщила национальная служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

"Пострадали и госпитализированы 55 детей, в том числе двое младенцев в возрасте около четырех месяцев, чье состояние оценивается как критическое и которые направлены в реанимацию", - говорится в заявлении.

По информации портала Ynet, полиция проводит проверку из-за подозрений на утечку опасного химиката из отопительного прибора в частном детском саду.