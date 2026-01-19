В Подмосковье пассажир смертельно ранил мужчину в автобусе

После этого злоумышленник скрылся

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пассажир смертельно ранил ножом пассажира в автобусе в Электростали, а потом скрылся, его ищут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение от водителя рейсового автобуса о том, что молодому человеку 2007 года рождения нанесли ножевое ранение. "Полицейскими предварительно установлено, что в автобусе между потерпевшим и другим пассажиром произошел словесный конфликт, который затем на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира, перерос в потасовку. В ходе инцидента неизвестный нанес ножевые ранения молодому человеку и скрылся", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что юноша был доставлен в больницу, где впоследствии умер. По этому факту следственными органами принято процессуальное решение. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности, розыск и задержание злоумышленника", - подытожили в МВД.

Позже в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что все участники конфликта являются гражданами России. "В настоящее время ведется поиск подозреваемого в убийстве", - сказал собеседник агентства.