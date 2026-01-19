Начальника учебного центра МВД по Коми арестовали

Заседание суда проходило в закрытом для СМИ режиме

© Наталия Казаковцева/ ТАСС

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Суд арестовал начальника учебного центра МВД по Республике Коми Антона Дашевского, в котором во время занятий 15 января произошел взрыв и пожар, пострадали 24 человека, одна слушательница центра умерла. Следствие ходатайствовало о заключении Дашевского под стражу, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Умерла одна из пострадавших. ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта включительно", - огласил решение судья Сыктывкарского городского суда Виталий Осипов.

По ходатайству следствия заседание проходило в закрытом для СМИ режиме, поскольку уголовное дело находится на первоначальной стадии расследования, озвучивались личные данные пострадавших.