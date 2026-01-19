В Башкирии арестовали имущество экс-замглавы администрации района

Общая стоимость составила более 44 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

УФА, 19 января. /ТАСС/. Бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района Башкирии вместе с женой и ее матерью приобрел 13 квартир и два автомобиля с 2020 по 2024 год. Из-за неподтверждения законности доходов на имущество наложен арест, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Установлено, что в 2020-2024 годы бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района, его супруга и ее мать приобрели 13 квартир в городах Уфа и Мелеуз, а также два автомобиля марки Lexus и KIA K3. Общая стоимость имущества составляет более 44 млн рублей. Однако законность происхождения денежных средств, на которые куплены объекты недвижимости и транспортное средство, не подтверждена", - сказано в сообщении.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении имущества в доход Российской Федерации, с целью пресечения отчуждения на квартиры и автомобили наложен арест. "Кроме того, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Ход расследования уголовного дела, а также результаты рассмотрения иска прокурора находятся на контроле надзорного ведомства", - добавили в ведомстве.