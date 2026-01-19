Потерпевшими после взрыва в центре МВД в Коми признали более 30 человек

От ожогов и отравления угарным газом умерла одна из потерпевших

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Более 30 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о взрыве учебно-имитационной гранаты в учебном центре МВД по Коми в Сыктывкаре, где 15 января произошел взрыв и последовал пожар, госпитализированы 20 человек, одна девушка умерла. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"По данным следствия, начальник центра в нарушение техники и правил безопасности разрешил обратившимся к нему лицам проведение семинарского занятия в условиях помещения актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы. 15 января в ходе учебного занятия преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание, в связи с чем пострадали слушатели центра. К настоящему времени от ожогов и отравления угарным газом скончалась одна из потерпевших. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 30 человек", - говорится в сообщении.