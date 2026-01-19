В Москве утвердили обвинение украинцам за жестокое обращение с военнопленными

В отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении шести граждан Украины, обвиняемых в жестоком обращении с военнопленными. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении шести граждан Украины, обвиняемых в жестоком обращении с военнопленными. Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко обвиняются по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). <…> Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу заочно", - говорится в сообщении.

Установлено, что 25-26 марта 2022 года военнослужащие украинских воинских формирований братья Андрей и Сергей Янголенко, Посохов и Субачев совместно с Немичевым, Величко и другими, находясь на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области Украины, произвели многочисленные выстрелы из ручного стрелкового огнестрельного оружия в 8 пленных российских военнослужащих, в результате чего семь человек погибли. Они же в марте 2022 года доставили троих пленных российских военнослужащих в неустановленное место в Харькове, где причинили им колото-резаные ранения, произвели многочисленные выстрелы из ручного стрелкового оружия, убив таким образом двоих пленных. 28 марта того же года в селе Малая Рогань обвиняемые нанесли российскому военнослужащему множественные удары металлическим предметом, а также произвели многочисленные выстрелы из ручного стрелкового оружия еще в троих российских военнослужащих, от которых мужчины погибли.

Более того, в период с марта по май 2022 года обвиняемые доставили пятерых пленных российских военнослужащих в неустановленное место в Харькове, где неоднократно применяли к ним физическое насилие, нанося множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по различным частям тела, один потерпевший умер.

В отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.