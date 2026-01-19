Начальнику центра МВД в Коми предъявили обвинение в превышении полномочий

Антона Дашевского арестовали

Редакция сайта ТАСС

© Наталия Казаковцева/ ТАСС

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Антону Дашевскому - начальнику учебного центра МВД по Республике Коми, в котором в результате взрыва и пожара во время занятий пострадали более 30 человек, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия и в отношении начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "в", "г" ч.3 ст. 286 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального следственного управления.