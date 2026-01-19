Обвиняемого в организации убийств Ибрагима Сулейманова не отпустили из СИЗО

Миллиардер был задержан в своем загородном доме на Рублевке 3 октября 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, обвиняемому в организации двух убийств и покушения на убийство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Сулейманова Ибрагима Амеевича, обвиняемого в убийствах, совершенных в 1999 и 2004 годах, и покушении на убийство, совершенном в 2025 году", - сказал собеседник агентства.

Сулейманов обвиняется в организации двух убийств и одного покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как уточнял ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, одной из жертв стал руководитель Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгий Таль, убитый в 2004 году.

Сулейманов был задержан в своем загородном доме на Рублевке 3 октября прошлого года. Басманный районный суд Москвы арестовал его до 2 декабря, а затем продлил ему срок содержания под стражей на несколько месяцев. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что в рамках уголовного дела проведено более 40 обысков в Московском регионе и Дагестане.