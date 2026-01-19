В суды КБР направили около 370 уголовных дел в 2025 году

Это на 15% больше, чем годом ранее

НАЛЬЧИК, 19 января. /ТАСС/. Около 370 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе убийствах, делах террористической и экстремистской направленности, передано в суды Кабардино-Балкарии в 2025 году. Это на 15% больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил руководитель регионального следственного управления Андрей Фишман.

"Умышленные убийства, тяжкие телесные повреждения, терроризм и экстремизм, преступления, посягающие на жизнь, здоровье и общественную безопасность, расследования по ним - безусловный приоритет в нашей работе. Только за 2025 год завершено и передано в суд более 370 таких дел. Наша цель - не формальное проведение расследования, а объективное установление истины, неопровержимых доказательств и достижение соразмерного содеянному наказания", - отметил Фишман.

Руководитель управления рассказал информагентству, что это на 15% больше, чем годом ранее. Всего же за 15 лет работы СК в регионе направлено в суд более 6 тыс. уголовных дел, по которым вынесены обвинительные приговоры.

В числе резонансных преступлений 2025 года - нападение на патруль полицейских в Нальчике в июле. Тогда в столице республики было совершено нападение на сотрудников ГАИ. Один сотрудник МВД пострадал, ему было нанесено больше 10 ножевых ранений. Нападавший был ликвидирован полицейскими. Еще одного задержали. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ, в том числе посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и содействие террористической деятельности.