Умершая слушательница учебного центра МВД в Коми была нетранспортабельна

В Минздраве региона сообщили, что женщина умерла от полученных травм, которые оказались не совместимы с жизнью

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Умершая в реанимации слушательница учебного центра МВД по Коми была нетранспортабельна. Решение о транспортировке пострадавших в федеральные клиники приняли федеральные эксперты на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"С момента происшествия пациентка находилась в реанимации, сначала в горбольнице Эжвинского района, затем в республиканской больнице. Несмотря на все принимаемые меры, женщина умерла от полученных травм, которые оказались не совместимы с жизнью <...>. Решение о возможности или невозможности транспортировки пациента принималось квалифицированными федеральными экспертами на основании медицинского заключения о состоянии его здоровья. В данном случае, по результатам обследования, пациент был признан нетранспортабельным", - ответила пресс-служба на комментарии на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".