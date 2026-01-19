На Урале завели дело после избиения школьника

Подростку нанесли многочисленные травмы

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле Свердловской области, возбуждено уголовное дело о вымогательства с применением насилия. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что девятиклассник школы 85 Нижнего Тагила Свердловской области избил школьника, отказавшегося передавать ему банковскую карту. У подростка многочисленные травмы, в том числе сотрясение головного мозга, он госпитализирован.

"Прокуратура Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила организовала проверку по публикации в социальных сетях о нанесении телесных повреждений учащемуся МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 85" г. Нижнего Тагила. Органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия), расследование которого взято прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит все обстоятельства происшествия, в том числе будут опрошены директор и сотрудники школы. Органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.