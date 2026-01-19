Экспертиза тела, найденного в зоне поисков Баумгертнера, может занять недели

На Кипре продолжаются поиски экс-главы ОАО "Уралкалий"

НИКОСИЯ, 19 января. /ТАСС/. Проведение полной медицинской экспертизы человеческих останков, обнаруженных на территории британских военных баз на Кипре неподалеку от зоны поисков пропавшего экс-главы ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, может занять несколько недель. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе полиции Республики Кипр.

"Опознание тела продолжается, как и изучение обстоятельств смерти человека, которому принадлежат найденные останки. И все это займет время. Как долго? Хотелось бы надеяться, что не больше нескольких недель", - заявили в полицейском офисе.

Было подчеркнуто, что "причина смерти все еще расследуется судмедэкспертом".

Как отметили в пресс-службе, образцы тканей из организма покойного, взятые в ходе патологоанатомического исследования, еще необходимо проанализировать в лаборатории. "Речь идет о токсикологической и биологической экспертизе, и только они помогут судмедэкспертам прийти к какому-либо заключению", - сообщил представитель кипрских стражей порядка.