Полиция Кипра продолжает считать Баумгертнера живым

Поиски экс-главы "Уралкалия" продолжаются

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 19 января. /ТАСС/. Полиция Республики Кипр будет продолжать считать живым экс-главу "Уралкалия" Владислава Баумгертнера до тех пор, пока не будет завершена процедура опознания тела, обнаруженного в районе поисков пропавшего российского предпринимателя. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе полиции Республики Кипр.

"До завершения процедуры идентификации останков и подтверждения, что найденное тело принадлежит пропавшему человеку, мы продолжаем считать последнего живым и продолжаем наши поиски в расчете обнаружить его живым. Да, мы все еще его ищем", - информировал представитель кипрских стражей порядка.

Отвечая на вопрос, в каком именно районе Кипра сейчас ведется поиск, сотрудник пресс-службы сказал, что это по-прежнему район деревни Писсури, которая расположена на возвышенности у берега моря на примерно одинаковом расстоянии от Лимасола и Пафоса.

"Писсури продолжает оставаться эпицентром поиска, потому что у нас есть некоторые зацепки, указывающие на то, что человек находился именно там. Именно оттуда поступил последний сигнал с его мобильного телефона, и это был последний след его передвижения, которым мы располагаем", - сообщил представитель полиции.

Согласно сообщениям кипрских стражей порядка, Баумгертнер пропал 7 января после того, как отправился в этот день в Писсури из своего дома в Лимасоле, где он проживал последние несколько лет. 11 января власти острова при поддержке добровольцев, подразделений гражданской обороны, а также полицейских сил расположенной по соседству заморской территории Великобритании Акротири и Декелия приступили к масштабной операции по поиску предпринимателя с использованием вертолета и беспилотников.

14 января в районе пляжа Авдиму, на территории, находящейся под британской юрисдикцией, местный житель обнаружил останки неизвестного мужчины. Как информировала кипрская полиция, из-за воздействия окружающей среды "тело оказалось в состоянии сильного разложения, что делает немедленную идентификацию невозможной". Останки были транспортированы в морг, находящийся под управлением администрации британских военных баз. Опознание тела пока не завершено, причина смерти не установлена.