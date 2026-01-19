В Тверской области в ДТП погибла беременная

Пострадал годовалый ребенок

ТВЕРЬ, 19 января. /ТАСС/. Водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем в Тверской области. Погибла беременная пассажирка, ранены годовалый ребенок и водитель, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

"25-летняя беременная женщина, пассажирка легкового автомобиля, скончалась на месте ДТП. В результате столкновения травмы получили водитель "Лады" и годовалый ребенок, который находился на руках у матери без специального детского удерживающего устройства", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале тверской полиции добавили, что на трассе Торжок - Осташков 27-летний водитель автомобиля "Лада" перед поворотом направо не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. Заведено уголовное дело.

"Кроме того, автоинспекторами установлено, что виновник ДТП неоднократно привлекался к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, но продолжал пренебрегать использованием специальных детских кресел", - отмечается в Telegram-канале УМВД России по Тверской области.