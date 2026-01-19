В Раде заявили, что ТЦК зарабатывают на взятках свыше €2 млрд в год

Депутат Дмитрий Разумков назвал деятельность сотрудников местных военкоматов беспределом

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине зарабатывают на коррупционных схемах более €2 млрд в год. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Теневой бюджет ТЦК сегодня составляет, по разным оценкам, более €2 млрд [в год]. Это более 100 млрд гривен", - сказал он в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.

Говоря же в целом о работе ТЦК, Разумков назвал деятельность их сотрудников беспределом.

"То, что происходит сегодня в ТЦК - это беспредел. <…> Мы каждый день видим беспредел, когда людей пакуют в автобусы и тех, кого надо, и тех, кого не надо. Когда за ноги, за руки как скот на бойню затягивают в машины. Ну это же правда <…> это у нас происходит", - подытожил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда с Украины.