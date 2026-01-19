В Запорожской области 31 населенный пункт остается без света
Редакция сайта ТАСС
19:08
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Электроснабжение отсутствует в 31 населенном пункте Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы", - написал он в своем Telegram-канале.
17 января из-за атаки со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона значительная часть Запорожской области оказалась без электроснабжения.