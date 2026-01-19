ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Запорожской области 31 населенный пункт остается без света

Аварийные бригады продолжают восстановительные работы
Редакция сайта ТАСС
19:08

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Электроснабжение отсутствует в 31 населенном пункте Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы", - написал он в своем Telegram-канале.

17 января из-за атаки со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона значительная часть Запорожской области оказалась без электроснабжения. 

РоссияЗапорожская область