В Запорожской области 31 населенный пункт остается без света

Аварийные бригады продолжают восстановительные работы

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Электроснабжение отсутствует в 31 населенном пункте Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы", - написал он в своем Telegram-канале.

17 января из-за атаки со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона значительная часть Запорожской области оказалась без электроснабжения.